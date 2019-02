La Procura ricorre contro l'assoluzione ora rischia il figlio del boss di Gomorra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 16 Febbraio 2019, 12:30

Assolto in primo grado dal tentato omicidio dello zio, la Procura di Torre Annunziata ricorre in Appello contro il figlio del boss che ha prestato la sua casa per girare Gomorra. A meno di sei mesi dall'assoluzione, rischiano il nuovo processo Raffaele Gallo, oggi 19 anni, figlio di Francesco o pisiello, il camorrista al 41 bis che aveva fittato la sua abitazione (dove fu ambientata la casa del boss Savastano della fiction) e il 20enne Vincenzo Falanga, noto come' o gemello, imparentato con alcuni affiliati al clan Gallo-Cavalieri. I due giovanissimi erano accusati di tentato omicidio, perché ritenuti i killer che spararono all'impazzata contro una Mercedes in via Cuparella, il 27 gennaio 2017. L'obiettivo, secondo l'accusa, era lo zio di Gallo, 32enne incensurato, fratello della mamma. La donna, irreperibile anche per la testimonianza a processo, avrebbe dovuto «pagare» la fine della relazione tra lei e il papà del 19enne, ritenuto a capo di una frangia di narcotrafficanti legati al clan Gallo-Cavalieri. Dopo la separazione, poi, aveva avviato un legame sentimentale con il figlio di un ex killer del clan Gionta, acerrimo rivale proprio dei Gallo all'epoca della faida di camorra. Dunque, le «voci di strada» raccolte dalle forze dell'ordine e dagli stessi parenti della vittima designata intercettate dai carabinieri e finite nel fascicolo del sostituto procuratore Emilio Prisco avevano portato alla costruzione del castello accusatorio, che però non ha retto.