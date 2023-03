Caso procuratori: De Laurentiis assolto con Moggi jr, cade l'ipotesi di un sistema tra manager e società

Falso uso di fatture per operazioni inesistenti, assolto Aurelio De Laurentiis (difeso dal penalista Fabio Fulgeri). Ma non è l'unica assoluzione eccellente del verdetto letto pochi minuti fa in aula dal giudice Ciampaglia. Per la storia dei procuratori dei calciatori retribuiti dalle società di calcio, vengono infatti assolti Claudio Lotito (difeso dai penalisti Carlo Di Casola e Gianmichele Gentile); Adriano Galliani (difeso dallo scomparso Niccolò Ghedini), Andrea Della Valle (difeso dall'avvocato Francesco Picca) e Luca Campedelli (difeso dagli avvocati Luigi Sena e Daniele Ripamonti).

Tra i calciatori, assolti Crespo, Denis, Paletta.

Unico condannato è Alessandro Moggi, che incassa la condanna a un anno (pena sospesa), per la vicenda legata alla compravendita di Lavezzi (per il quale è stata invece dichiarata la prescrizione), per una consulenza prestata nel passaggio del Pocho dal Napoli al Paris Saint Germain, per una ipotesi di dichiarazione infedele.

Difeso dai penalisti napoletani Vanni Cerino e Fabrizio D’Urso, Alessandro Moggi è stato assolto da tutti gli altri capi di imputazione a lui ascritti per la vicenda che riguardava l’ipotesi di false fatturazioni, in quanto soggettivamente false. Spiega l’avvocato Cerino, «per quanto riguarda l’operazione Lavezzi, si tratta di una ipotesi diversa rispetto alla quale siamo pronti a formulare il nostro appello».