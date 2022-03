Prodotti ittici surgelati senza indicazioni di tracciabilità: sequestro e multa a Ercolano

ERCOLANO. Aveva messo in vendita prodotti surgelati che non avevano indicazioni relative alla tracciabilità: multato e alimenti sequestrati. È il risultato di una serie di ispezioni svolte dagli uomini della Capitaneria di Porto di Torre del Greco congiuntamente a personale del servizio veterinario dell’Asl Napoli 3 Sud e della polizia locale di Ercolano.

Dai controlli è emerso che un rivenditore aveva posto in commercio diversi prodotti ittici surgelati, tra cui polpi veraci, calamari, mitili e gamberi, senza garantirne la dovuta tracciabilità, alimenti per i quali il titolare dell'esercizio commerciale non è stato in grado di fornire alcuna informazione idonea a risalirne alla provenienza. In mancanza del requisito fondamentale della tracciabilità, al rivenditore è stato elevato un verbale di contestazione di illecito amministrativo di 1.500 euro, mentre i prodotti (pari a circa 40 chilogrammi) sono stati sequestrati per la successiva distruzione.

