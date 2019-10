Prodotti a rischio in macelleria e pescheria, multe e sequestri al mercato nel Napoletano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Controlli nel mercato di Portici , in azione i carabinieri della compagnia di Torre del Greco e del Nas di Napoli. Contravvenzionato per 3.000 euro unper violazioni igienico-sanitarie e carenze documentali riscontrate nella sua attività.In unainvece i carabinieri hanno comminato al titolare una sanzione di 4.500 per carenze igienico–sanitarie oltre che per la mancata tracciabilità di alcuni alimenti. sono stati inoltre sequestrati 75 chili di prodotti ittici.