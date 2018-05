La prof disabile salvata dai suoi studenti: «Ecco perché sono rimasta incastrata»

Mercoledì 16 Maggio 2018, 18:36 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2018 20:42

La storia delladi Torre Annunziata, a Napoli,ha fatto il giro del web e questo pomeriggioha intervistato insegnante che per la prima volta ha raccontato la reale versione dei fatti spiegando cosa fosse accaduto in quelle 48 ore.La professoressa chiarisce di non essere caduta a terra per un malore, ma semplicemente per un piccolo incidente domestico, un inconveniente: «Sono rimasta incastrata in un vestito mentre mi cambiavo per fare delle pulizie in casa». La donna, disabile, non è stata in grado di muoversi, bloccata dallo stesso vestito: «Ho provato a strisciare verso la finestra per chiedere aiuto, ma non ce l'ho fatta, così sono rimasta ad aspettare». La prof tiene però a precisare: «Io non stavo male, ero lucida, tanto che appena mi hanno messa in piedi ho preparato subito un caffè al collega».E in questa attesa i suoi alunni hanno pensato a lei e si sono mossi per capire cosa fosse successo: «I miei alunni mi hanno salvato per il rapporto che abbiamo, sanno anche dove faccio la spesa e hanno chiamato il salumiere ed è stato lui il primo ad intervenire, poi la polizia e un collega». Tutto è bene quello che finisce bene, la storia della professoressa ha ridato speranza a un sistema scolatico che sembra essere ormai in decadenza e le immagini della donna circondata dai suoi alunni hanno scaldato il cuore.