Prof muore a 51 anni, comunità scolastica in lutto a Marano e Mugnano

Stroncato a soli 51 anni da un male incurabile. E' in lutto la comuinita scolastica del liceo Emilio Segrè, con sedi a Marano e Mugnano, per la scomparsa del professor Nino D'Auria, docente di Italiano e Latino. L'uomo, residente a Marano, è ricordato con grande commozione dall'intera platea scolastica.

"La comunità scolastica del liceo Scientifico Emilio Segre piange la perdita del professore Nino D’Auria - scrive la preside Raffaelina Varriale - Docente dotato di grande spessore umano e di indiscutibili capacità professionali, alla scuola ha dedicato tutto se stesso, agendo sempre per il bene dell’istituzione. Ha svolto fino all’ultimo il suo compito con grande dedizione, seguendo gli studenti con amore fino al suo ultimo respiro. Nella vita scolastica, con signorilità e intelligenza, è stato sempre pronto a guardare avanti per raggiungere nuovi traguardi. Rimarrà vivo in tutti il suo grande insegnamento di vita: la capacità di valorizzare al meglio ogni alunno". Le esequie del professor D'Auria si terranno oggi (ore 15,30) nella chiesa dello Spirito santo nuovo di Marano.