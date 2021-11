Prof picchiato fuori scuola a Villaricca: aveva sgridato gli alunni, poi il raid

Picchiato brutalmente a Villaricca in via Giancarlo Siani, all'esterno dell'istituto comprensivo intitolato alla memoria del cronista del Mattino ucciso dalla camorra. Ne avrà per venti giorni il docente aggredito ieri da due giovani, di età compresa tra i 15 e i 20 anni, che si sta adesso cercando di identificare. La vittima delle violenze è un 51enne residente a Napoli. È un supplente ed è in servizio a Villaricca dallo scorso 4 novembre....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati