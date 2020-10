Professioni sanitarie, da domani al voto a Napoli: alla Mostra d'Oltremare 13 mila camici bianchi alle urne

Ordine delle professioni sanitarie di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta: al voto a Napoli, all'auditorium della Mostra D'Oltremare, a partire da domani e fino a domenica, circa 13 mila camici bianchi appartenenti ai 19 profili professionali dell'area tecnica sanitaria, della prevenzione e della riabilitazione confluiti due anni fa in un unico Ente. Si elegge il nuovo presidente dell'Ordine, il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori dei conti. Nella corsa alle urne oltre a due candidature singole è la lista "Rinnovamento e Continuità" espressa dal presidente uscente Franco Ascolese ad essere considerata favorita. Il programma è sintetizzato in pochi punti chiave: contrastare l'abusivismo professionale, potenziare il riconoscimento professionale e lavorativo della medicina territoriale e scolastica, garantire una formazione Ecm gratis e di qualità garantendo la formazione attraverso forme di didattica a distanza (Webinar, Fad, Res) e corsi in partnership con le Università. E poi implementare forme di assistenza legale e fiscale, equiparare diritti lavorativi e trattamenti economici tra pubblico e privato. E infine sollecitare concorsi pubblici per le professioni sanitarie a copertura del fabbisogno regionale incardinando le professioni sanitarie nella carriera universitaria, senza dimenticare di attivare tavoli tecnici permanenti e programmatici con le istituzioni regionali. Il tutto inserito in una cornice dove la Comunicazione e le attività di informazione sul mondo delle professioni sanitarie assumono un ruolo centrale. Si voterà presso la Sala Italia della Mostra d'Oltremare, a Napoli Venerdì 16 ottobre 2020 dalle 10 alle 20, Sabato 17 ottobre dalle 9 alle 19 e Domenica 18 ottobre dalle 9 alle 17. La votazione si svolgerà in modalità elettronica nel rispetto del distanziamento e delle norme Anticovid consentite dai grandi spazi della Mostra.

