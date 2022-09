Professore ucciso a scuola a Melito, trovate tracce di sangue in un magazzino

Al vaglio degli investigatori che indagano sull'omicidio a Melito di Marcello Toscano, il docente trovato morto ieri in tarda serata nel cortile di una scuola, vi sono anche - secondo quanto si è appreso - reperti ematici rilevati in un magazzino adiacente al luogo dove è stato trovato il corpo.

Tracce di sangue che non si esclude possano appartenere all'assassino. Analogamente, i carabinieri stanno vagliando le immagini di alcune telecamere di sorveglianza presenti in zona, sempre allo scopo di trovare elementi utili all'inchiesta. Allo stato, nessuna persona risulta fermata.