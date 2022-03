L'accoglienza ai profughi ucraini passa anche attraverso il recupero della normalità. Così nella giornata di domani cinquanta donne e bambini scappati dall'orrore della guerra vivranno una giornata speciale a Napoli, prima in visita alla basilica di Santa Lucia, poio allo zoo e infine al Parco Virgiliano dove faranno un pic-nic.

L'iniziativa di solidarietà parte da Napoli e si spinge fino al Molise. Don Giuseppe Carmelo, oggi parroco di Santa Lucia, è stato il fondatore di una casa famiglia in provincia di Isernia, il centro Tabor. Quando è divampata l'emergenza profughi proprio padre Carmelo, di concerto con la Prefettura, ha offerto ospitalità alle persone in fuga. Dopo i primi giorni di acclimatamento, oggi mamme e bimbi ucraini vivranno una giornata di svago grazie alla solidarietà della terra che li ospita: il bus per la giornata a Napoli è stato "offerto" dall'azienda, la visita allo zoo sarà gratuita, il pranzo al Virgiliano offerto da un gruppo di volontari napoletani.

Piccoli momenti di normalità donati a persone che hanno perso tutto.