Profughi ucraini a Napoli, oltre 250 i positivi al Covid-19 su 2 mila tamponi effettuati

Sono 255 i rifugiati provenienti dall'Ucraina risultati positivi al Covid-19 su 2.000 tamponi eseguiti dalla Asl Napoli 1 Centro dall'inizio dell'emergenza nell'hub della Mostra d'Oltremare e nel consolato generale dell'Ucraina al Centro direzionale di Napoli. Il dato è aggiornato alle ore 14 di oggi, sabato 12 marzo.

Oggi i tamponi sono stati eseguiti solo alla Mostra d'Oltremare, su 130 test nessuno è risultato positivo al Covid. Al momento sono ospitati nel Covid residence dell'Ospedale del Mare di Napoli 15 nuclei familiari per complessive 40 persone, di cui 16 minuti, oltre a 3 positivi (un adulto e due minori) alloggiati separatamente al quarto piano in stanze singole in regime di isolamento. Dall'inizio dell'emergenza generata dalla guerra in Ucraina sono 88 i nuclei familiari ucraini ospitati nel residence dell'Ospedale del Mare per complessive 230 persone di cui 102 minori.