Profumo di San Gennaro esposto al Duomo, alcuni fedeli infastiditi: «È un momento solenne, andate altrove»

Mercoledì 19 Settembre 2018, 13:15

NAPOLI - Incuriositi a guardare, un gruppo di persone si avvicina: è il profumo di san Gennaro pubblicizzato in chiesa da due ragazze. «E’ l’essenza di San Gennaro – dicono – lo vendiamo tramite il nostro sito».I commenti sono molteplici, alla curiosità della gente si unisce il dubbio: «Ma si può usare la chiesa come vetrina per i loro prodotti?», si chiedono alcuni fedeli che attendono il miracolo. Un pugno nell’occhio per i numerosi partecipanti alla messa, alcuni infastiditi dalla trovata commerciale in un momento solenne come quello del miracolo di San Gennaro, altri divertiti dal nome del profumo, «Osang». Le promoter fanno fotografie durante la promozione, danno notizie sul prodotto, guardandosi attorno, e per avvalorare il profumo precisano: «C'é anche un corallo all'interno, simbolo della solennità di San Gennaro».Sulla locandina distribuita in Chiesa si legge: «Nasce un miracolo d’amore», insomma, che dire, tutto ha un prezzo, anche i miracoli.