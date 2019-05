Sabato 11 Maggio 2019, 17:56

Il 6* reparto volo della Polizia di Stato di Napoli Capodichino, diventa struttura cardioprotetta. Nell'ambito della presentazione del progetto Apollo, realizzato dal comitato provinciale di Napoli della Croce Rossa Italiana, stamani nella palazzina del reparto ubicata nell'area dell'aeroporto di Capodichino si è tenuta la cerimonia di consegna di un defibrillatore semiautomatico modello Pad 350P donato dall'azienda Ocima di Arzano. Accolti dal dirigente del reparto vice questore Bruno Roverato e dagli operatori specialisti e piloti, alla cerimonia sono intervenuti il consigliere e responsabile tecnico dell'unità Sapr della Croce Rossa di Napoli Gennaro Tarantino,l'amministratore della Ocima Raffaele Amico e il presidente del Comitato di Napoli della CRI Paolo Monorchio. Dopo la illustrazione del progetto, il defibrillatore è stato posto nella teca allarmata posizionata nel corridoio al piano terra della palazzina comando. Ogni anno in Italia 60mila persone circa muoiono per arresto cardiaco,molte di queste morti si potrebbero evitare attuando prontamente le manovre di rianimazione cardio polmonare e procedendo alla defibrillazione precoce attraverso lo strumento del defibrillatore automatico esterno. Per garantire queste pratiche salvavita, la legge consente l'uso del DAE anche in ambiente extra ospedaliere e a personale non necessariamente sanitario ma appositamente formato.