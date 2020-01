Proiettile vagante colpisce una finestra nel Napoletano: indagano i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un proiettile sparato per i festeggiamenti del nuovo anno ha perforato il vetro di una finestra di un'abitazione di Marano. Un proiettile vagante - almeno questa sarebbe la prima ipotesi - che è ora al vaglio dei carabinieri della locale compagnia di via Nuvoletta. Paura tanta, ma per fortuna non ci sono feriti. Il colpo avrebbe mandato in frantumi la finestra. A denunciare l'accaduto la proprietaria dell'abitazione. Il proiettile potrebbe essere stato esploso da qualche balordo della zona in cui si sono verificati i fatti. I militari dell'Arma di Marano sono alle prese anche con le indagini dei malviventi che, subito dopo la mezzanotte, hanno assaltato una banca portando via uno sportello bancomat.