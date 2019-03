Martedì 19 Marzo 2019, 08:43 - Ultimo aggiornamento: 19-03-2019 10:22

Due Dirigenti Superiori e due Primi dirigenti provenienti dalla Questura partenopea: questo è I’esito del Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato nella seduta del 13 aprile 2019 in seguito a scrutinio per merito comparativo.Diventa Dirigente Superiore il dott. Luigi Bonagura, fino ad oggi Vicario della Questura di Napoli. Una vita professionale nella Questura partenopea ai vertici della Digos, prima come vice e poi come dirigente, ha tenuto il timone del Commissariato Decumani. Grande conoscitore dei difficili fenomeni sociali della provincia napoletana ma anche di quelli legati al terrorismo internazionale, è stato per anni un punto di forza della polizia napoletana.Promosso al grado di Dirigente Superiore anche Luigi Rinella, investigatore di professione, attuale Dirigente della Squadra Mobile di Napoli, proveniente dalla Direzione Centrale Anticrimine del Servizio Centrale Operativo e già Dirigente della Squadra Mobile di Bari.Nominati Primo Dirigente e ammessi al corso di formazione dirigienziale il dott.Alfredo Carosella, attuale vice Capo di Gabinetto, gia’ Dirigente dei Commissariati Afragola e Secondigliano, che vanta un lungo e impegnativo percorso all’Ufficio di Gabinetto, e la dott.ssa Giuseppina Verrusio, attuale dirigente dell’Ufficio per i servizi Tecnico Logistici della Questura di Napoli, già Dirigente della Digos della Questura di Benevento e Funzionario addetto all’Ufficio di Gabinetto della Questura di Napoli.Diventa infine Primo Dirigente medico la dott.ssa Elena Napolitano dopo tanti anni di lavoro nelle fila dei ruoli medici.