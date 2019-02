Napoli: pronto soccorso e ambulanze, via alla rete di telecamere

Mercoledì 27 Febbraio 2019, 15:32 - Ultimo aggiornamento: 27-02-2019 15:34

«Videosorveglianza con sistemi di controllo avanzati e più guardie giurate nei pronti soccorso». Questa strategia indicata dal Questore di Napoli, Antonio De Iesu per contrastare gli episodi di aggressioni e raid vandalici tra le mura ospedaliere, è ora al centro di due progetti dell’Asl Napoli 1 Centro. Il neo commissario straordinario, Ciro Verdoliva, ha subito messo in campo un piano per tutelare la sicurezza di pazienti e operatori sanitari.A partire da oggi, i dipartimenti Asl deputati alla gestione delle risorse, dei sistemi informatici e dell'assistenza ospedaliera, avranno 15 giorni di tempo per creare e presentare dei progetti dal titolo “Sicurezza nei Pronto soccorso” e “Sicurezza del servizio 118”. Una novità sostanziale nell'ambito dell'organizzazione dell'azienda sanitaria locale che prenderà in carico sia dal punto di vista gestionale che finanziario, il tema della sicurezza.«Si è registrato un aumento di episodi violenti a discapito degli operatori sanitari nei pronto soccorso ospedalieri - si legge nel provvedimento emanato da Verdoliva - si è registrato anche un aumento di episodi violenti a discapito degli operatori sanitari del servizio 118, per questo va considerato necessario un progetto al fine di garantire i livelli di assistenza appropriati ed una maggiore sicurezza e tutela dei pazienti e operatori». Punti cardine dei piani che dovranno essere vagliati dai vertici dell’Asl e dovranno contenere stima dei costi e dei tempi di realizzazione, sarà l’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle aree dei pronto soccorso e telecamere a bordo delle ambulanze.Le parole di De Iesu, riguardo l’importanza e il valore delle guardie giurate nella sorveglianza ospedaliera, sono state riprese anche dall'associazione Nazionale Guardie Particolari Giurate. «Il Questore che ringraziamo per la sua onestà intellettuale, ha sottolineato il valore delle guardie particolari giurate come pubblici ufficiali di polizia sussidiaria e riportato all’attenzione dell'opinione pubblica il protocollo d'intesa “Mille occhi sulla città”» si legge nella nota sottoscritta dal presidente dell’associazione, Giuseppe Alviti.«C’è un bisogno sempre più impellente di una legge di riforma che ci tuteli maggiormente, perché siamo regolamentati dal Regio Decreto del 18 giugno 1931 che non contempla i compiti divenuti di competenza della vigilanza privata e delle guardie particolari giurate» continua Alviti che sottolinea «come dimostrano le parole del Questore, siamo molto di più che metronotte e alle classiche mansioni di controllo di clienti privati gli Istituti di Vigilanza operano nei diversi scenari di scorta valori, armi e munizioni, affiancamento alle attività delle Forze dell'Ordine, controllo in snodi logistici come porti e aeroporti, ingressi di palazzi istituzionali».«La categoria delle Guardie Particolari Giurate, si appella alle Istituzioni, affinché compiti, spettanze e limiti della Vigilanza Privata debbano essere definiti per legge-conclude il leader dell’associazione - ci rivolgiamo al Ministro Salvini che ora deve realmente attenzionare la categoria e riqualificare la stessa partendo dal nome e ridifinendola appunto polizia sussidiaria con poteri autoritativi e certificativi».