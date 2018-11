CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 30 Novembre 2018, 09:21

Barelle esaurite e sedie a rotelle tutte occupate ieri mattina al pronto soccorso del Cardarelli dove i medici hanno iniziato il turno con 75 pazienti ricoverati in Osservazione intensiva. Un pienone ormai pressoché costante da alcune settimane nel reparto posto a valle del pronto soccorso dove i malati stazionano in attesa di essere smistati nei reparti specialistici. Ovvero in parcheggio precauzionale prima delle eventuali dimissioni. Un alert è partito pertanto via fax ieri mattina dall’emergency dell’ospedale collinare verso la centrale operativa del 118 e destinato anche alla direzione infermieristica per sollecitare lo smistamento di malati a bassa urgenza (sostanzialmente i codici verdi) verso altre strutture ospedaliere e del territorio della Asl di competenza. Obiettivo riservare gli accessi in pronto soccorso al Cardarelli, ai codici rossi a massima urgenza. In particolare Ictus e traumi (l’infarto ha una corsia autonoma) per i quali l’ospedale collinare è un terminale privilegiato.