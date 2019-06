Pronto soccorso potenziato: così il Cto aiuta l'ospedale Cardarelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 20 Giugno 2019, 12:00

È attivo da pochi mesi al Cto - ed è il primo in Italia con queste caratteristiche - un percorso di pronto soccorso per i malati di Sclerosi multipla. Una linea di emergency per pazienti che fanno uso di farmaci immunosoppressori e che, in alcuni casi, vanno incontro a situazioni cliniche di natura infettivologica da riconoscere subito e affrontare in urgenza. È un piccolo pronto soccorso, quello del presidio dei Colli Aminei, ma destinato a crescere. Inaugurato il 23 aprile del 2018 tra scetticismi, critiche e carenze che sembravano incolmabili, spinto dall'entusiasmo di un giovane primario come Mario Guarino - uno dei pochi in Campania giunti al livello apicale partendo dalle retrovie del 118 - a distanza di circa un anno dal taglio del nastro inizia a macinare numeri tali da porlo sul bivio di inderogabili investimenti in strutture, personale e tecnologie. Nodi messi a fuoco ieri nell'incontro di lavoro con i primari, i vertici aziendali, il personale medico e infermieristico e il governatore Vincenzo De Luca.