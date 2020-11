Covid a Sorrento, chiuso il pronto soccorso dell'ospedale: ci sono troppi casi di coronavirus

Chiuso anche il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento. Troppi i casi Covid presenti: allo stato attuale sono otto i pazienti risultati positivi al Coronavirus accolti nella struttura. Il nosocomio in queste condizioni non riesce a prestare soccorso alle altre emergenze. Stesso scenario, dunque, che si è creato al San Leonardo di Castellammare.

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Covid a Napoli, concorsi Asl ad horasper assumere 80 anestesisti e... IL CASO Scavano un pozzo ma invece dell'acquasbucano le fiamme, giallo... IL RAGGIRO Salerno, associazione di 90 personeper truffare un istituto di...

LEGGI ANCHE Covid a Napoli, concorsi Asl ad horas per assumere 80 anestesisti e medici

Chi avverte un malore improvviso per cause non riconducibili al Covid oggi troverà le porte chiuse in tutti i presidi della costiera. Ancora parzialmente chiuso, infatti, l'ospedale De Luca e Rossano di Vico Equense. I vertici Asl nei giorni scorsi hanno deciso di spostare il personale sanitario presso i Covid center e lasciare attiva soltanto la parte destinata a ostetricia e pediatria. A nulla sono servite, fino a questo momento, le proteste dei sindaci delle città della penisola e la manifestazione a cui hanno partecipato oltre 200 cittadini.

All'ingresso dell'ospedale De Luca e Rossano è ancora affisso lo striscione «Non si muore solo di Covid». Oggi chi ha altre patologie si trova in una situazione difficilissima: non troverà assistenza nè a Castellammare, nè a Vico Equense, nè a Sorrento.

Ultimo aggiornamento: 12:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA