Napoli, la proposta di nozze in «volo»: ai Decumani l'anello nella pizza per la futura sposa

La proposta di matrimonio? A Napoli arriva in "volo" con una pizza nel cuore di Spaccanapoli: l'8 dicembre è stato un giorno da ricordare per una futura sposa che ha ricevuto dal fidanzato un originale invito a convolare a nozze. In barba alla tradizione Paolo ha chiesto alla sua fidanzata Morena di diventare sua moglie tra le vie dei Decumani, dove un pizzaiolo le ha letteralmente lanciato l'anello nascosto in un disco di pizza. Il video è già virale sui social, dove sta spopolando tra i più romantici.



Scene da un matrimonio, è il caso di dire, a cui napoletani e turisti hanno applaudito davanti alla pizzeria Costa in via Domenico Capitelli. Nel filmato s’intravede tra la folla una giovane donna dai lunghi capelli neri, che viene colta di sorpresa dal lancio di una pizza che lei afferra al volo. Con sua grande meraviglia la futura sposa ha scoperto che all’interno c’era un anello di fidanzamento.

«In realtà tutto è nato per caso - spiega un emozionantissimo Paolo - come ogni anno io e Morena ci trovavamo a passeggiare nei vicoli del centro storico e, giunti davanti al locale, ci siamo fermati a prendere una pizza. Mentre lei mangiava, ho notato che di fronte c’era una gioielleria. Così mi è venuta l’idea di sorprenderla».

In pochi minuti il giovane ha raggiunto al balcone della pizzeria Emanuele, che lanciava pizze agli avventori. Ma una in particolare è arrivata, dì lì a poco, tra le mani della bella Morena, che si è lasciata andare a lacrime di gioia quando ha visto l’anello “nascosto” nell’impasto della pizza. A immortalare il romantico abbraccio tra i due fidanzati, passanti e gestori della pizzeria che si sono uniti alla gioia della coppia.

