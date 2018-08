CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 28 Agosto 2018, 22:55

I vigili fermano un automobilista e gli contestano una contravvenzione. Nel compilare il verbale, siccome la proprietaria della vettura è la stessa persona che è alla guida, invece di ricopiare tutti i dati scrivono «idem», come da prassi. Però chi si occupa della compilazione dei verbali per spedirli a casa degli automobilisti (non gli stessi vigili ma una società esterna che ha un appalto per questa mansione) decide di applicare un rigore estremo e ricopia il verbale in maniera pedissequa....