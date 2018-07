Prostitute on line per pagare i debiti del viaggio in Italia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 10 Luglio 2018, 08:16 - Ultimo aggiornamento: 10-07-2018 08:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vendono sesso. Offrono il proprio corpo in cambio di soldi e si propongono sui siti specializzati per prestazioni sessuali a pagamento. Internet al posto del marciapiedi: oggi è così che funziona. Prostituirsi non è reato, e nessuno intende criminalizzare quello che resta il mestiere più antico del mondo. Ma al di là di quelle immagini esplicite offerte in Rete, e oltre quei messaggi ammiccanti, ciò che realmente gira intorno al business della prostituzione «online» riporta alla categoria dello sfruttamento.Napoli è uno dei tre crocevia italiani lungo i quali un'organizzazione criminale gestita da brasiliani smista giovani donne e uomini destinati alla prostituzione. E quindi li sfrutta. Il Mattino ha raccolto due testimonianze importanti. Eccole. «Quando mi proposero di partire per l'Europa - racconta Isabelly, che accetta di parlare solo dopo aver precisato di temere ritorsioni, e quindi sotto garanzia di un nome di copertura - accettai. Mi pagarono il biglietto aereo di sola andata per Roma, mi procurarono i soldi per il passaporto. Cercavo un'occasione di lavoro onesta: mi sono ritrovata a fare le marchette sui siti internet. Da allora la mia vita è un inferno».