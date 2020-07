Prostituzione a Porta Capuana: scoperte otto nigeriane, una cinese e una georgiana

Con il supporto degli equipaggi del teparto prevenzione crimine Campania, del reparto mobile e dell’unità cinofila dell’ufficio prevenzione generale, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato hanno effettuato un servizio straordinario del controllo del territorio nella zona di Porta Capuana dove era stata segnalata la presenza di persone dedite alla prostituzione.

Sono stati effettuati dei controlli ad alcuni bassi in piazza Enrico De Nicola e in vicoletto II Santa Maria a Cancello in cui sono state trovate otto nigeriane, una cinese e una georgiana tra i 22 e 60 anni. Tre donne sono state denunciate per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato poiché irregolari sul territorio nazionale e una quarta per mancata esibizione del documento di identificazione. Inoltre, il proprietario di un appartamento di via Santa Maria a Cancello è stato denunciato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina poiché all’interno della sua abitazione è stata trovata una straniera priva del permesso di soggiorno.



