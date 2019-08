Giovedì 1 Agosto 2019, 13:10

«Siete camorristi». Parole gridate durante la notte di tensione all'ospedale Pascale dove è ancora in corso la protesta degli addetti alle pulizie. I dipendenti dell'America Laundry, la ditta che per anni si è aggiudicata l'appalto nei presidi ospedalieri napoletani, hanno creato una barricata umana per impedire agli impiegati della nuova ditta, subentrata alla scadenza del loro contratto. L' American Laundry è soggetta a un'interdittiva Antimafia e, da ieri, la proroga dei contratti è scaduta.L' azione di forza dei lavoratori è scattata alle 3 di notte, davanti l'ingresso della struttura ospedaliera, generando confusione e rendendo impossibile l'accesso ai nuovi dipendenti. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato. «La protesta nasce dalla mancanza di un accordo che possa tutelare realmente il nostro posto di lavoro-spiega Diego Marciano, impiegato e sindacalista Cisl - nelle riunioni concordate con i commissari prefettizi e i comparti sindacali dove si indicava la necessità di assorbire tutti i vecchi dipendenti, ci avevano assicurato che non ci sarebbe stato demansionamento».A quanto pare invece, secondo i lavoratori in rivolta, i nuovi contratti prevederebbe turni che da 8 ore saranno ridotti a 4 e questo cambiamento che per ora riguarderebbe solo i dipendenti dell'America Laundry al Pascale, nei prossimi giorni sarà applicato alla totalità dei 63 dipendenti in forza ai presidi napoletani e ai 177 impiegati dello stabilimento. «Chiediamo il rispetto di condizioni di lavoro adeguate-conclude Fabio Palumbo, anche lui dipendente della ditta commissariata - e non fermeremo la protesta finché non avremo risposte».