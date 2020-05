LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà la terza notte di protesta per i lavoratori che da due giorni e altrettante notti, stanno manifestando al Policlinico Federico II di Napoli. A scendere in campo con uno sciopero della fame e l’annuncio di sit-in che proseguiranno a oltranza, sono gli ex dipendenti dell’American Laundry, la ditta che aveva in carico l'appalto dei servizi di lavanderia per l’Asl Napoli 1 e altre strutture sanitarie, tra cui il Policlinicoche, in alcune strutture si è già insediata e che da poco più di una settimana si è insediata nel Policlinico federiciano.«il mancato rispetto della clausola sociale per i nuovi contratti da sottoporre ai dipendenti della ditta ora commissariata».. «Al Policlinico si tratta di 9 persone ma, per solidarietà, hanno aderito alla protesta anche altri lavoratori perché il problema del passaggio alla nuova ditta riguarda tutti- spiegano gli addetti al servizio lavanderia- facciamo questo mestiere da più di 20 anni e dopo aver garantito tutti i servizi anche in piena pandemia, ci vogliono mortificare».. «La nuova ditta ci ha proposto un contratto di apprendistato a condizione di licenziarci dal contratto a tempo indeterminato che avevamo per un lavoro garantito solo per 36 mesi- spiegano i dipendenti- anche la Soresa, a gennaio, ha inviato un documento richiedendo all’Hospital Service di attenersi alla normativa in materia di clausola sociale». Gli operatori dopo aver segnalato il problema all’Ispettorato del lavoro e con l’appoggio dei sindacalisti Ugl, attendono un incontro con la Prefettura che dovrebbe avvenire in modalità on line, la settimana prossima. Nel frattempo, gli ex dipendenti dell'American Laundry non intendono allentare la loro protesta.