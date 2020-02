Ultimo aggiornamento: 09:14

Pronti ad entrare in manette e con la costituzione sotto il braccio. È la provocazione che il consiglio dell’ordine degli avvocati ha messo in campo al momento di sfilare nell’ingresso della sala dei baroni del Maschio Angioino, che anche quest’anno ospita l’inaugurazione dell’anno giudiziario. Avvocati in manette e costituzione contro la riforma Bonafede sulla prescrizione, da Napoli parte la protesta contro quello che viene definito l’ergastolo processuale.