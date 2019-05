Venerdì 3 Maggio 2019, 13:49 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2019 13:52

Le principali arterie di Marano sono off limits da diverse ore a causa della protesta inscenata dagli operatori del mercato ortofrutticolo di via Unione Sovietica, chiuso dal Comune nove mesi fa. Poco più di 100 persone sono scese in strada stamani per protestare contro la decisione dell'ente cittadino che ha varato un bando - aperto a tutti - per l'assegnazione degli stand. Le modalità del bando sono aspramente criticate dai manifestanti, riuniti in corteo a ridosso del municipio. Una delegazione di lavoratori è stata ricevuta dai vertici dell'amministrazione cittadina. Traffico in tilt in diverse zone della città. Sul posto le forze dell'ordine.