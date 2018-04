La protesta dei lavoratori Auchan: «Decine di famiglie monoreddito rischiano di finire in strada»

Giovedì 5 Aprile 2018, 15:41 - Ultimo aggiornamento: 05-04-2018 16:04

Sono fuori alla sede del Comune di Napoli in piazza Municipio, i lavoratori e le lavoratrici dell’Auchan di via Argine.Protestano per l’annunciata chiusura del punto vendita prevista per la fine di questo mese. In questo momento una delegazione di dipendenti con i rappresentanti sindacali della Uiltucs Campania, sono impegnati in un confronto con l’assessore al lavoro Enrico Panini che da giorni segue la vicenda.«Siamo stati presi in giro dalla nostra azienda - affermano i manifestanti - che per anni ci ha formato sulla lealtà e sulla fiducia in cui ormai non crediamo più. Prima gli auguri di Pasqua e poi la lettera in cui ci preannunciavano la chiusura. Ora più di un centinaio di persone e famiglie monoreddito sono in pericolo. Tutto questo è inaccettabile e chiediamo una risoluzione a questo grave problema occupazionale e sociale».