Protesta lavoratori carceri, i sindacati: «Il sistema penitenziario è al collasso»

«Non siamo torturatori, ma torturati da un sistema penitenziario poco dignitoso per uno Stato che si definisce civile, i servitori dello Stato sono stanchi di lavorare in queste condizioni, il sistema penitenziario è al collasso». È l'appello che tutti i sindacati di polizia penitenziaria rivolgono ai cittadini attraverso un volantino con il quale annunciano un sit-in di protesta contro «i silenti vertici politici e del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria».

L'appuntamento è a Napoli, dalle 10 alle 14 di mercoledì prossimo 23 febbraio, davanti alla sede del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria per la Campania. I sindacati, che diversi giorni fa hanno indetto lo stato di agitazione, si scagliano in particolare contro l'amministrazione penitenziaria: «che intende disporre degli uomini e delle donne in divisa come meglio crede».

Osapp, SiNAPPe, UIL P.A. PP, USPP, FNS CISL, CNPP e CGIL chiedono «il ripristino delle non più sostenibili condizioni lavorative del personale di polizia penitenziaria in servizio presso gli istituti penitenziari per adulti e minorenni-nuclei operativi T.P. e servizi della regione e delle scarse relazioni sindacali con i PRAP della Campania».