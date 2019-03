Lunedì 18 Marzo 2019, 17:37

Operatori sociali dell' Ambito 18 sfilano per protesta per le strade di Casoria. Reclamano una stabilità lavorativa che appare sempre più abrischio dopo le decisioni dell'ex giunta municipale guidata dal sindaco Pasquale Fuccio. L'ex primo cittadino invece di indire una nuova gara per la gestione delle politiche sociali pare abbia inteso istituire i cosiddetti voucher lavoro che, secondo i manifestanti, avrebbero creato precariato ancora di più nel settore mettendo così a rischio oltre 50 posti di lavoro. Gli operatori professionali dell'Ambito 18, che raggruppa oltre Casoria anche i comuni di Arzano e Casavatore, assunti a tempo indeterminato nelle cooperative si occupano dell'assistenza domiciliare ai diversamente abili. Con la protesta cercano di sensibilizzare le istruzioni per una mediazione nella loro vertenza.