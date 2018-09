Venerdì 7 Settembre 2018, 11:44

MARANO - Marano paralizzata dalla protesta degli operatori del mercato ortofrutticolo, chiuso per mancanza di requisiti di sicurezza con un'ordinanza commissariale. In centinaia si sono riversati in strada. Slogan contro i tre commissari al governo della città. «Riaprite il mercato, i mafiosi siete voi», hanno gridato alcuni manifestanti. Gli operatori della struttura sono ritenuti dal Comune non legittimati ad occupare gli stalli.