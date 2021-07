Lavoratori contro i licenziamenti, protesta davanti alla prefettura di Napoli

Protesta questa mattina a Napoli, in piazza del Plebiscito, davanti alla prefettura. Mobilitati i lavoratori metalmeccanici dell'area casertana. «Per far presente - spiega Crescenzo Auriemma, segretario generale Uilm Campania - la grave situazione che si è creata a seguito dello sblocco dei licenziamenti. Nelle ultime settimane sono scattate centinaia e centinaia di licenziamenti nelle aziende del territorio creando una fortissima tensione sociale». Non solo: «In questa provincia - aggiunge Auriemma -, nelle aree Zes, stentano a decollare i progetti di reindustrializzazione. Chiediamo che il governo intervenga immediatamente, anche perché vista la situazione di estrema gravità che si è creata la tensione nella popolazione e tra i lavoratori è davvero alle stelle. Il governo, ma anche le altre istituzioni a partire dalla Regione Campania non si girino dall'altra parte e facciano tutto il possibile per porre rimedio ad una catastrofe sociale».

In agitazione anche i comitati contro il G20 organizzato in questi giorni a Palazzo Reale.