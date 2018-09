Protesta e raccolta firme contro gli abusivi, ma i parcheggiatori protestano: «Anche i cittadini sono trasgressori»

Mercoledì 5 Settembre 2018, 12:54 - Ultimo aggiornamento: 05-09-2018 13:20

Una nuova raccolta firme è stata organizzata questa mattina, dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli e dal consigliere comunale Marco Gaudini, per chiedere ai cittadini di sostenere la proposta di legge che prevede l’arresto per i parcheggiatori abusivi. Sarebbero circa 7mila le firme già raccolte per la petizione contro i parcheggiatori abusivi, lanciata a Napoli nella primavera scorsa dai Verdi.«Chiediamo alla politica nazionale di approvare questa legge» dichiara Borrelli, «perché ormai la situazione è diventata insostenibile. I parcheggiatori sono la vera piaga della nostra città e questa condizione di illegalità va fermata. Chiediamo l’arresto immediato perché crediamo che a questo punto sia il solo modo di mettere fine a questa deriva sociale che permette di guadagnare a queste persone, dai mille ai seimila euro esentasse».La protesta degli stessi parcheggiatori però, proprio all'esterno della sede della prefettura in piazza del Plebiscito, non si è fatta attendere. «Noi non abbiamo alternative» dichiarano, «e quindi non possiamo fare altro. Non riteniamo giusta questa iniziativa perché se chiediamo soldi agli automobilisti è proprio per far fronte ai nostri disagi. Poi c'è anche da dire che gli stessi cittadini se ci pagano sono trasgressori e quindi andrebbero perseguiti».