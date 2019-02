Venerdì 1 Febbraio 2019, 10:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Traffico impazzito stamane nella zona di Fuorigrotta. Gli allenatori e i guidatori del trotto che operano ad Agnano hanno bloccato l'uscita della tangenziale portando anche un cavallo. Motivo: il mancato pagamento da parte del Mipaaft (ministero Agricoltura e Turismo) dei premi vinti in corsa dalle scuderie a partire dall'agosto del 2018. "Un ritardo cronico ed inaccettabile - spiegano in un comunicato l'avvocato Francesco Gragnaniello, presidente di proprietari e il driver Mario Minopoli - che mette a rischio centinaia di posti di lavoro. Senza incassare premi, non si possono pagare dipendenti, fornitori”.