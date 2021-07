Whirlpool Napoli, gli operai tornano in piazza: occupati i binari alla stazione centrale

Tornano in piazza gli uomini e le donne della Whirlpool e, in attesa dell’assemblea in fabbrica prevista per oggi pomeriggio, occupano i binari della stazione centrale di Napoli con striscioni e cartelloni e lo slogan che li ha accompagnati in questi anni: «Napoli non molla».

«Orabisogna fare sul serio per evitare la catastrofe - urlano in coro - La protesta di oggi è l’ennesima dimostrazione di come siamo intenzionati a non tirarci indietro. Le assemblee e le riunioni sono servite a poco. Oggi bisogna fare di più per mettere al sicuro centinaia di lavoratori».