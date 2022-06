La Campania nella lotta agli incendi:parte il corso di formazione di 500 volontari

«Oggi l'associazione degli ex consiglieri regionali dà un importante riconoscimento ufficiale al volontariato della protezione civile, un esercito di volontari che con competenza e passione danno supporto in ogni emergenza che c'è sul territorio». Lo afferma Italo Giulivo, direttore generale della Protezione Civile della Campania, che ha partecipato oggi all'iniziativa dell'Arec. Un riconoscimento che sottolinea anche la loro partecipazione alla lotta agli incendi partita ufficialmente in Campania.

«Ora gestiamo gli incendi boschivi - spiega Giulivo - con un decreto di massima pericolosità dal 15 giugno al 20 settembre abbiamo deciso di formare 500 volontari che saranno esercito diffuso e radicato, che conosce il territorio, come raggiungere luoghi impervi e dove vengono incendiati i boschi, perché ricordiamo che sono tutti dolosi o colposi. Sono andati in pensione le risorse umane della legge del 1982 e non essendoci stato un ricambio di risorse umane strutturate lavoriamo quindi con volontari, con personale delle comunità montane, con i vigili del fuoco e i carabinieri forestali. C'è un sistema che fronteggia la situazione, perché noi in Campania abbiamo anche sei elicotteri e un bimotore regionale oltre alla flotta aerea nazionale per questa emergenza».