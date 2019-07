«Protezione contro ogni sciagura», sul Vesuvio spunta il Volto Santo

Domenica 21 Luglio 2019, 12:21

Meglio votarsi ai Santi! Sul Vesuvio spunta il Volto Santo come icona protettrice contro ogni sciagura. In tempi di progresso, nuove tecnologie e avanzare della ricerca scientifica, c’è sempre qualcuno che preferisce affidarsi alle icone sacre per sentirsi protetto. Così stamattina sul Vesuvio e misteriosamente apparsa sotto il cordone del cratere l’immagine sacra del Volto Santo che qualche fedele ha collocato per sentirsi al sicuro.Il quadretto è stato scoperto dalle Guide Vulcanologiche ed è posto a quota 1.170 metri poco sotto il bordo del cratere, lato mare. Per la precisione zona piastre di cemento, residuo di quella che doveva essere la nuova funiculare del Vesuvio. Viste le ultime innovazioni dell’Ente Parco, che hanno dotato i forestali oltre che di telecamere, anche di due droni e di 10 lettori di targa ad alta tecnologia, per contrastare le illegalità, la guida ha ironizzato: «Sensore di ultima generazione installato sul Vesuvio - dice la guida Luigi Maisto - per tenere il vulcano sotto controllo». Non è chiaro chi abbia collocato il quadretto sul Vesuvio, ma di certo è stato qualche fedele che si fida sì della scienza, ma preferisce affidarsi al cielo.