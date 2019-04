Protocollo d'intesa Chiesa di Napoli e Universiadi 2019

Sabato 6 Aprile 2019, 15:19

Chiesa di Napoli e Universiadi 2019 al via il protocollo d’intesa. Ad annunciare l’iniziativa di respiro internazionale il cardinale Crescenzio Sepe nel tradizionale scambio di auguri per la Pasqua con l’UCSI Campania. Lunedì 8 aprile (ore 12) l'Arcivescovo Metropolita firmerà l’accordo con il commissario straordinario Gianluca Basile nella Sala delle Conferenze del Palazzo Arcivescovile a Largo Donnaregina 22.Si pone in essere una sinergia in vista dei Giochi universitari, che si svolgeranno all’ombra del Vesuvio dal 3 al 14 luglio: attesi 8 mila atleti, provenienti da 124 paesi. Vengono definite le iniziative a carattere religioso, interreligioso e sociale, che saranno sviluppate a favore dei giovani universitari che parteciperanno alla 30esima edizione estiva della kermesse sportiva. In occasione dell’evento di portata mondiale, secondo soltanto alle Olimpiadi, la collaborazione è per la Chiesa di Napoli una preziosa occasione, per incontrare e accogliere giovani di diverse provenienze culturali e porsi efficacemente al servizio di un costruttivo e necessario dialogo di pace.