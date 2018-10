Protocollo d’intesa tra consolato del Nicaragua e il consorzio Suggestioni Campane promotion

Sabato 13 Ottobre 2018, 17:01

Lunedi 15 ottobre 2018, ore 11 la sottoscrizione dell’accordo presso la sede consolare in via Solimena, 155, Napoli.Un accordo di cooperazione culturale ed economico per un canale privilegiato di scambi centrati sull’incremento dell’import export per uno sviluppo solidale, con particolare riferimento ai prodotti coloniali e a quelli del settore dolciario ed alimentare di qualità.Questo è quanto definisce e rende operativo il Protocollo d’intesa che sarà sottoscritto lunedi 15 ottobreottobre alle ore 11 dal Console Onorario del Nicaragua, avvocato Gerry Danesi e dal presidente del Consorzio suggestioni campane promotion, Luigi Carfora presso la sede consolare in via Solimena, 155, Napoli.Il suggello dell’intesa segue alla straordinaria opportunità di proficuo dialogo avviata con la disponibilità del Console Danesi e del presidente Carfora che ha permesso di mettere in luce gli aspetti positivi e funzionali del Consorzio “Suggestioni Campane Promotion” in uno scenario che vede quanto mai evidente che nella visione globale di crescita e sviluppo dei popoli e delle realtà locali si sia, ormai da anni, definita una strada capace di costruire un dialogo continuo tra la Campania e il Nicaragua attraverso lo scambio di competenze, di politiche sociali, di solidarieta' e industriali capaci di evidenziare le virtuose eccellenze dei rispettivi territori.Come è noto la Campania importa dal Nicaragua, egregiamente rappresentato dal Console Danesi, molte materie prime, dal caffè, al cacao ed altro, utilizzati per la trasformazione e destinati al consumo interno e all’export con nostri prodotti di punta e di eccellenza nel mondo.“Quanto sancito, in una logica di piena e sentita solidarietà, - spiega in riferimento al Protocollo il presidente del Consorzio Suggestioni Campane Promotion, Carfora - è frutto di una integrazione economica e culturale che ha tutte le premesse per dare un nuovo impulso al principio di sussidiarietà, ad un’azione efficace di attrattive commerciali a al rilancio della pacificazione delle popolazioni del Nicaragua. Ciò al fine di saldare un rapporto che sia, innanzitutto, solido e preferenziale tra le nostre culture, ciascuno acquisendo gli aspetti funzionali dall’altro e con spirito di lealtà.”Il Consorzio Suggestioni Campane Promotion unisce 13 aziende di produzione e di servizi, ed ha come oggetto sociale e come obiettivi di finalità la diffusione, la promozione, la commercializzazione la vendita, l’incoming turistico, scientifico e didattico nazionale ed internazionale, dei prodotti e dei servizi delle imprese consorziate, nonché il supporto alla loro presenza nei mercati nazionali ed esteri, anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese, Enti Pubblici, Istituti di Credito italiani ed esteri ed Università. L’attività viene esercitata così come individuate dalla normativa italiana.