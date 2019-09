Prova a rubare le grate di ferro di un centro sportivo nel Napoletano, 57enne arrestato dai carabinieri

Venerdì 27 Settembre 2019, 13:52

I carabinieri della tenenza di Caivano hanno arrestato per furto aggravato e concorso in danneggiamento Salvatore Mazzarella, 57enne di Cardito già noto alle ffooEra in Via Necropoli, nei pressi del Centro sportivo comunale “Delphinia”: con lui due complici. Stavano rimuovendo alcune grate di ferro dalla recinzione perimetrale del centro quando sono stati notati dai carabinieri della tenenza locale.Avvistata la pattuglia i due complici si sono dati alla fuga, Mazzarella, invece, è stato bloccato. Avevano già rimosso 15 pannelli di metallo e 43 barre in alluminio dagli infissi esterni della struttura. Ristretto in camera di sicurezza, il 57enne è in attesa del giudizio con rito direttissimo.