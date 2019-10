Mercoledì 16 Ottobre 2019, 12:04

Un milione di telefoni fissi fatti squillare contemporaneamente. Un milione di cittadini informati, in tempo reale, su punti di raccolta, procedure da effettuare e - soprattutto - tranquillizzati dalla voce del proprio sindaco che li avvertirà che si trattando di una prova di evacuazione.Prenderà il via così l'esercitazione nazionale sul rischio vulcanico ®Exe Campi Flegrei 2019, che da oggi e fino a domenica 20 ottobre, vedrà impegnati i cittadini dei Comuni della zona rossa dei Campi Flegrei ( Napoli, Pozzuoli, Quarto, Bacoli, Monte di Procida, Marano e Giugliano). Una esercitazione che ha come obiettivo quello di testare, e migliorare, procedure e pianificazioni di una eventuale evacuazione per rischio vulcanico dell'area flegrea.L'operazione, organizzata dal Dipartimento della Protezione civile e dalla Regione Campania, avrà il supporto tecnologico di ®Sindaci in contatto 2.0, la piattaforma tecnologica di proprietà di Enterprise Contact Group, azienda napoletana guidata dall'imprenditrice Valentina Flaminio, le cui potenzialità sono state certificate anche dall'ANCI nazionale e dalle ANCI locali, e già impiegata, in quasi mille Comuni italiani, per alla diramazione allerta in materia di Protezione Civile.Sarà grazie a questo sistema che un milione di telefoni fissi squilleranno all'unisono. Il sistema consente di circoscrivere una zona di interesse da una mappa, come ad esempio potrebbe essere una zona a rischio sismico, e diramare l'allerta con estrema precisione senza creare inutili allarmismi all'intera cittadinanza, o addirittura diversificare le indicazioni ai cittadini a seconda della zona stessa come comunicare un piano di evacuazione.Geolocalizzazione ma anche precisione e certezza della consegna del messaggio; il sistema, infatti, a differenza di altre tecnologie, smetterà di «cercare» solo quando il cittadino risponderà al telefono. «Siamo soddisfatti - spiega Valentina Flaminio, CEO & Founder di Enterprise Contact Group - di essere riusciti a trasferire agli enti l'importanza della mobilitazione mediante il sistema di chiamata vocale che, a differenza di altri come gli sms, raggiunge le fasce deboli come gli anziani direttamente nelle abitazioni». Attualmente la piattaforma viene utilizzata anche da 28 gestori idrici in tutta Italia.