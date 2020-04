Gli agenti del commissariato di Torre del Greco hanno denunciato per lesioni colpose e omissione di soccorso con fuga un torrese di 37 anni con precedenti di polizia per aver provocato un incidente stradale. Venerdì scorso l’uomo, in via Nazionale a Torre del Greco, aveva travolto un giovane a bordo di uno scooter facendolo rovinare a terra e dandosi poi alla fuga omettendo di prestargli soccorso.



Il personale del commissariato, dopo aver recuperato sul luogo dell'incidente alcune parti della vettura "pirata", ha rinvenuto l'auto nascosta in una pineta ed ha individuato il conducente. L'uomo, altresì, è stato sanzionato per aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid19.