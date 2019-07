Domenica 14 Luglio 2019, 13:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un aumento delle forze dell’ordine nel comune di Bacoli per contrastare la movida notturna. Così l’amministrazione lavora per garantire una civile convivenza ai cittadini ed una giusta organizzazione anche nelle ore più concitate della giornata. In seguito ai problemi sorti negli ultimi mesi, si è intensificata la presenza della Polizia Locale anche in orari extra-contrattuali. Così, nella serata di ieri sono state ratificate numerose multe nei pressi del porto di Baia. Il sindaco, nel commentare le operazioni di sorveglianza, ha affermato: “Non possiamo più accettare che il porto di Baia, perla dalla veduta incantevole, venga deturpato da auto parcheggiate in doppia e tripla fila: in spregio ad ogni regola, rendendo spesso impossibile anche il passaggio dei mezzi di soccorso”. Inoltre, sempre nel corso della settimana, sono state messe a punto iniziative per garantire anche la presenza della polizia di stato e di carroattrezzi.