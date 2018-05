CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 29 Maggio 2018, 08:31 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2018 08:32

POZZUOLI. Non ha più segreti la struttura di Bocca Grande e Bocca Nuova, le due principali fumarole all'interno del vulcano Solfatara: per la prima volta uno studio ha documentato l'esistenza di un unico serbatoio di gas che le alimenta entrambe e che si trova a circa sessanta metri di profondità dallo strato superficiale. Informazioni che, finora, non erano mai state documentate. A realizzare lo studio è stata un'equipe internazionale di ricercatori e vulcanologi guidata capo gli studiosi dell'Università di Savoia e Grenoble, in Francia, dell'Ingv, dell'Osservatorio Vesuviano, del dipartimento di Scienza dell'Università Roma 3 e infine dell'istituto di ricerca dell'Università di Tokio. Il lavoro è stato pubblicato nei giorni scorsi sulla rivista scientifica Nature.La principale novità dello studio è il grande dettaglio con cui viene indagata la parte sommitale - quella fino a cento metri dal piano di campagna - del sistema idrotermale che alimenta le due fumarole. In questo senso il lavoro è una assoluta novità scientifica: non si conoscono altri studi di questo dettaglio in nessun campo fumarolico al mondo. Tramite numerose misure geo-elettriche in superficie è stata stimata la conducibilità elettrica del terreno fino ad una profondità di 100-120 metri. Si è notato che questa conducibilità è fortemente influenzata dalla presenza, nei pori e nelle fratture della crosta, del substrato di liquido ad alta conducibilità, o di vapore-gas.