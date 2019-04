Martedì 9 Aprile 2019, 10:41

È polemica per il concorso NapoliModaDesign in “Arredi e complementi di arredo non di produzione industriale” patrocinato dagli architetti napoletani. La pubblicità che gira in rete è rappresentata da due donne.Non si vedono i volti, ma solo gambe e sedere, l’una sull’altra. Ad una delle due si intravede il suo slip. Numerose le critiche rivolte agli organizzatori, soprattutto da parte delle donne, sui social. «Se l’obbiettivo - scrive per esempio Amanda - era comunicare che la fiera che pubblicizzate è dedicata al design di cattivo gusto e sessista, obbiettivo raggiunto. altrimenti scelta aberrante, licenziate i pubblicitari».«Potevate studiare una pubblicità più intelligente, - scrive Manuela - una foto che rappresenti davvero la moda e il design, e invece no, avete preferito l'immagine sexy, volgare e sessista che allude al porno che ha come soggetto il corpo femminile. La moda dovrebbe celebrare la donna e il corpo femminile, voi l'avete resa mero accessorio con finalità sessuali». «Due donne senza testa - reclama Rita - in belle pose naturali. Complimenti».