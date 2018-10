Pubblicità a sfondo sessuale sul telefonino: «Cento foto in mezz’ora, nonna napoletana stacca internet»

Sabato 27 Ottobre 2018, 12:37

Non sono solo immagini porno, ma proposte di allungare il pene e di avere orgasmi prolungati. Una nonna napoletana, perde il controllo del proprio telefonino a causa delle immagini porno che riceve in modo convulsivo.«Quello che più è sconvolgente – dice la nonna napoletana - è il fatto che arrivino queste proposte con immagini disgustose direttamente su whatsapp del mio numero di cellulare, ho avuto problemi a bloccare l scaricamento di queste foto». La signora napoletana si rivolge alla compagnia telefonica ed alla polizia postale. «Con imbarazzo e disgusto dovrò allegare queste foto alla denuncia che manderò alle forze dell’ordine». Talvolta le nipotine prendono possesso del cellulare per giocare con i videogame: «Queste foto potevano essere viste dalle piccole che sono spesso a casa mia, hanno appena 3 e 8 anni».Anche la compagnia telefonica non è riuscita a bloccare questo flusso di immagini, in quanto i siti dai quali proviene questa «offerta commerciale» cambia continuamente indirizzo. «Stesso questa mattina – conclude la nonna - sarò costretta a staccare internet, non vedo altra soluzione».