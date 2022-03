Pugnala al petto il rivale, 17enne arrestato per tentato omicidio

Tentato omicidio e rissa. Con queste accuse un 17enne di Brusciano è stato arrestato. Denunciati, solo per rissa, anche il padre e lo zio di 44 e 42 anni. I tre erano in via Semmola, quando c'è stata la lite con un 29enne incensurato. Da chiarire le motivazioni.



Fatto sta che sono seguiti calci e pugni, e il più giovane ha estratto un coltello e tirato al 29enne una pugnalata al petto. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso della clinica dei Fiori di Acerra e poi al Cardarelli di Napoli dove è tuttora ricoverato, cosciente e non in pericolo di vita. Nel frattempo, le indagini hanno consentito di identificare e rintracciare tutte le persone coinvolte nella lite.