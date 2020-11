Napoli: pugni in faccia all'infermiere, aggressione all'ospedale del Mare

E’ stato preso a pugni in faccia, mentre stava assistendo una paziente arrivata al pronto soccorso. Vittima dell’aggressione fisica avvenuta stanotte tra le mura dell’ospedale del Mare, è stato un infermiere che insieme ad un operatore socio sanitario, stava trasportando una 48enne napoletana in barella. Ad assalire il sanitario 36enne, sono stati i familiari della donna che, giunti con la propria automobile davanti l’ingresso del pronto soccorso di Ponticelli, hanno cominciato a gridare contro il personale sanitario.

Per qualche istante, l’uomo e i due figli che avevano accompagnato la paziente in ospedale, si sono limitati a insulti e offese verbali ma quando l’infermiere ha sistemato la 48enne sulla lettiga, sono cominciate le urla affinché si facesse il prima possibile fino al colpo in faccia. Il figlio 14enne della donna, ha ferito con un pugno in faccia l’infermiere che, nonostante tutto, ha continuato a prestare assistenza, dirigendosi verso l’area del codice rosso.

La donna, arrivata per un dolore toracico, stava per entrare nella sala delle emergenze quando un secondo pugno, tirato dal figlio, ha colpito nuovamente l’infermiere che è rimasto tramortito. Poco dopo il secondo assalto, nel pronto soccorso, sono giunti i carabinieri allertati dai sanitari di turno, che hanno raccolto le testimonianze e verbalizzato l’accaduto, riportando ordine tra le mura ospedaliere. L’infermiere è stato medicato e refetato con 7 giorni di prognosi e un punto di sutura.

