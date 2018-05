Ancora un'ambulanza nel mirino: portellone sfondato con un pugno

Domenica 13 Maggio 2018, 12:39 - Ultimo aggiornamento: 13-05-2018 12:44

Terzo episodio di violenza, consumato in tre giorni ai danni dell'equipaggio del 118. Come sei il danno non bastasse, la beffa è che il bersaglio dell'atto vandalico è stata l'ambulanza sostitutiva prelevata dall'autoparco per prendere il posto del veicolo 118 della postazione Crispi, a cui era stato rotto il vetro ieri con un palo di ferro scagliato contro.Questa notte, poco dopo l'una e mezza, è stato necessario l'intervento di una seconda ambulanza nei pressi della caserma dei carabinieri di corso Vittorio Emanuele dove l'equipaggio del primo mezzo del 118 intervenuto, quello della postazione Crispi stava medicando un paziente con trauma cranico, escoriazioni e una ferita all'altezza degli occhi. I rinforzi del 118, intervenuto con l'equipe della postazione Chiatamone, sono stati necessari perchè l'uomo dopo i primi soccorsi, in preda ad uno scatto d'ira, ha sferrato un pugno contro il portellone posteriore del mezzo, mandando in frantumi il vetro.Il paziente è stato ammanettato dai militari e trasportato all'ospedale San Paolo dall'ambulanza scortata dai carabinieri ed il veicolo danneggiato è stato interdetto all'uso e riportato in autoparco per la manutenzione. L'episodio racconta senz'altro l'ennesima violenza consumata ai danni del 118 ma soprattutto, fa emergere una necessità più volte sollevata dagli operatori sanitari delle ambulanze. «Nei casi a rischio come quello di stanotte che non si trattava di un paziente psichiatrico dove abbiamo precisi protocolli in sinergia con la polizia municipale, sarebbe il caso di prevedere la presenza delle forze dell'ordine in ambulanza- spiegano dal 118 - lo scatto di ira con conseguente pericolo per medici e infermieri ed anche l'autista, avviene in pochi secondi e con la presenza di un carabiniere o un poliziotto insieme allo staff potremmo essere tutelati».«Siamo al trentesimo episodio di aggressione consumato dall'inizio dell'anno, che sia contro mezzi o personale, e la statistica rendiconta atti sempre più brutali - scrivono dall'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate" che tutela gli operatori del 118 - su cinque mesi di operatività praticamente registriamo un mese intero di aggressioni, questi dati allarmanti devono far capire a istituzioni e popolazione che abbiamo bisogno di aiuto, rinforzi e collaborazione». Un messaggio chiaro e provocatorio arriva proprio dall'autoparco del 118 dove sul mezzo danneggiato è stato affisso un foglio con su scritto: «Sono stato aggredito».