Si è conclusa, nell'area del Parco Nazionale del Vesuvio, la campagna Puliamo il Mondo, il Clean up mondiale promosso da Legambiente che ha visto associazioni, comitati, scuole e cittadini in campo a proteggere il territorio. In poche ore insieme al comitato cittadino di Boscotrecase e alla Rete dei comitati vesuviani, sono stati raccolti oltre 500 Kg di rifiuti tra i quali vetro, plastica, pneumatici, metalli ma soprattutto rifiuti speciali che, grazie all'impegno e alla partecipazione dell'amministrazione comunale di Boscotrecase sono stati rimossi e avviati al centro di raccolta. In questi mesi sono stati tanti gli appuntamenti di Puliamo il Mondo, dal litorale delle spiagge vesuviane all'area Parco, e dal 15 settembre prima col World Clean Up Day di Let's do it e poi con Puliamo il Mondo diretto da Legambiente sono state decine le azioni sviluppate attorno al vulcano più famoso al mondo e nel Parco Nazionale del Vesuvio.

Martedì 30 Ottobre 2018, 15:55 - Ultimo aggiornamento: 30-10-2018 17:45

